'Moeilijke trainersonderhandelingen bij Club Brugge met Alfred Schreuder, een andere oplossing dient zich op'

Club Brugge gaat op zoek naar een nieuwe trainer. Een opvolger lijkt klaar te staan, maar de onderhandelingen lopen moeizaam. Een andere oplossing dient zich op.

Op het veld van Benfica beleefde Club Brugge een afgang. Het verloor met 5-1 en werd zo genadeloos uit de Champions League geknikkerd. Zo lijken de dagen van Scott Parker bij Club geteld.

De geruchten klinken alsmaar luider dat Alfred Schreuder opnieuw trainer bij Club zal worden. Volgens Het Laatste Nieuws zijn de onderhandelingen vol aan de gang, maar die zouden moeizaam verlopen.

Schreuder zou deze keer een langdurig contract willen hebben en geen contract van onbepaalde duur zoals vorig seizoen. Maar Club wil niet opnieuw een langdurig contract aanbieden, zoals ze bij Parker (tot midden 2025) hadden gedaan. Dat zou de voornaamste reden zijn dat de onderhandelingen zo moeizaam verlopen.

Club kijkt ook steeds meer om de zaak intern op te lossen. Nicky Hayen, trainer van Club NXT in de Challenger Pro League, zou de meest concrete piste zijn. Ook zou hij dan bijgestaan worden door mensen met knowhow en ervaring. Er wordt eraan gedacht om Michel Preud'homme terug te halen, maar het is maar de vraag of dat zou lukken.