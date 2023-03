Jacky Mathijssen haalt fors uit naar voetbalanalisten in ons land

Het ontslag van Scott Parker bij Club Brugge ging al dagen rond in de media. Jacky Mathijssen gruwelt ervan.

Scott Parker is ontslag nummer elf dit seizoen in de Jupiler Pro League. In vergelijking met onze buurlanden is dat ontzettend hoog, zo vindt Jacky Mathijssen. De competitieformule met play-offs en dit seizoen drie zakkers zal daar zeker voor wat tussen zitten, maar Mathijssen kijkt ook naar de media en enkele voetbalanalisten.

Club Brugge werd de voorbije dagen onder druk gezet om Parker te ontslaan. Dat getuigt volgens Mathijssen van weinig respect voor de trainersstiel. “Op sociale media zag ik zelfs al hoe bepaalde journalisten mopjes maakten over het ontslag. Dat is een vorm van cynisme die ik toch wat ongepast vind”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Mathijssen haalt ook fors uit naar de voetbalanalisten in ons land. “Dat denk ik ook over andere analisten. Zij spreken soms over de trainersstiel alsof ze er alles van kennen, terwijl ze nog nooit een club getraind hebben.”