Peter Vandenbempt moet nog wat kwijt over het ontslag van Carl Hoefkens

Geen Scott Parker meer bij Club Brugge. De opvolger van Carl Hoefkens deed het uiteindelijk nog een pak slechter dan zijn voorganger.

Club Brugge zette Carl Hoefkens eind vorig jaar aan de deur, omdat het in de Jupiler Pro League in tegenstelling tot in de Champions League maar niet lukte voor blauwzwart.

“Het is wel zeker dat Club Brugge er nu slechter aan toe is dan toen Carl Hoefkens moest vertrekken”, zegt analist Peter Vandenbempt aan Sporza. “Al vind ik het te gemakkelijk om nu achteraf te zeggen dat Club daar te snel gehandeld heeft. Op het moment zelf hadden veel waarnemers daar toch begrip voor.”

Nu is er volgens Vandenbempt nog meer unanimiteit over het ontslag van Scott Parker, want van enige vorm van vooruitgang is geen sprake. “Niet qua beleving, niet qua voetbal en al helemaal niet qua resultaten.”