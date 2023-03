Vertessen ziet nog verbeterpunten voor zichzelf bij Union en schat zijn kansen voor de Rode Duivels in

Yorbe Vertessen was meteen een schot in de roos bij Union als winteraanwinst. Vanavond trekt hij naar dat andere Union in de Europa League, Union Berlin.

Vertessen scoorde al twee keer en gaf al twee assists in vijf matchen voor Union. Europees maakt hij donderdag wellicht zijn debuut voor de Brusselse club tegen Union Berlin. Vertessen speelde al 19 Europese matchen met PSV, maar tegen een Duitse club speelde hij nog nooit. "Winnen zou mooi zijn, maar met een gelijkspel op Berlin mogen we toch al een beetje tevreden zijn", zegt hij bij HLN over de match tegen Union Berlin. Vertessen staat wellicht weer naast Victor Boniface in de spits, al geeft hij toe dat ze elkaar nog beter moeten leren kennen. "Je kan zien dat we soms elkaar nog niet helemaal aanvoelen. Maar ik ben ervan overtuigd dat dat snel zal verbeteren", zegt hij daarover. Nog geen hoop op Rode Duivels Met Domenico Tedesco is er ook een nieuwe bondscoach bij de Rode Duivels. Maar hopen op een selectie doet Vertessen momenteel nog niet. "Om zelf de Rode Duivels te bereiken, moet ik nog meer spelen en meer laten zien."