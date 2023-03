Doelpunt Basaksehir beroert de gemoederen: "Bestolen", "Schandalig" en "Belgische VAR?"

Stefano Okaka (ex-Anderlecht) scoorde de 0-1 voor Istanbul Basaksehir op bezoek bij KAA Gent. Maar er zat wel een reukje aan het doelpunt.

Toen Stefano Okaka de bal tegen de touwen kopte, leek hij wel buitenspel te staan. De Estse spelleiding gaf doelpunt en de Duitse VAR kwam niet tussen.

Dit ruikt toch wat naar buitenspel! 👃🧐 pic.twitter.com/jB8QMyDhx6 — Play Sports (@playsports) March 9, 2023

Tot onmin van de supporters, die er wel degelijk een buitenspeldoelpunt in zagen en zich dus opnieuw bekocht voelden. Tegen Qarabag kregen ze al een dubieuze strafschop tegen, ook toen was er veel onmin.

Vreselijk dit… alweer tegen ons… — kaagentgezaag (@kaagentgezaag) March 9, 2023

Het failliet van de var. — Sammy🎙️ (@sammykhtr) March 9, 2023

Hier zouden die 3d beelden handig geweest zijn pic.twitter.com/hRCW6EMYep — Yutani (@AkoProtoo) March 9, 2023

Er werd onder meer verwezen naar het handig zijn van 3D-beelden. Wat blijkt? Die worden alleen maar gebruikt in de topcompetities.

En de Conference League is dus niet de Champions League. Met een beperkt aantal camerastandpunten wordt het dan moeilijk(er) om juiste beslissingen te nemen.

Is er een Belgische VAR aanwezig vanavond?? Overduidelijk buitenspel dit… alweer tegen ons. #gntbas @KAAGent — kaagentgezaag (@kaagentgezaag) March 9, 2023

Tegen Qarabag een onterechte penalty tegen en nu een offside goal die telt? Zelfs Europees worden we niet gespaard… #gntbas #gntibfk — KAA Gent Nieuws (@kaagent_nieuws) March 9, 2023

Eerder al had Hein Vanhaezebrouck aangeklaagd dat er in de groepsfase van de Conference League geen VAR is.

Nu ziet hij opnieuw met lede ogen aan dat de derde Europese competitie stiefmoederlijk wordt behandeld.