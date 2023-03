Bournemouth is Manchester United niet: Liverpool loopt tegen hekkensluiter een blauwtje op

Liverpool heeft tegen staartploeg Bournemouth een blauwtje opgelopen. Het verloor met 1-0 en doet zo met het oog op de Champions League een slechte zaak.

Vorige zondag pakte Liverpool met een pandoering tegen Manchester United uit. Het won met maar liefst 7-0 van zijn aartsrivaal. Een week later moest het naar Bournemouth die helemaal onderaan in de Premier League staan. Op papier een hapklare brok dus, maar niets was minder waar. Het werd een lastige namiddag voor Liverpool.

Nochtans had Liverpool heel wat drang naar voren, maar de bal wou er gewoon niet in. Doelman Neto hield zijn netten schoon en werd op de lijn ook door zijn ploegmaats geholpen. Het kreeg nadien het deksel op de neus. Na een half uur gaf Ouattara een voorzet. Die kwam tot bij Billing die van kortbij niet twijfelde en Bournemouth op voorsprong bracht.

Nadien ging Liverpool op zoek naar de gelijkmaker. Halfweg de 2e helft kreeg het daarvoor een uitgelezen kans, nadat ze een penalty hadden gekregen. Salah zette zich achter de bal, maar verzilverde de uitgelezen kans niet. Nadien kreeg Liverpool minder mogelijkheden en zo bleef het 1-0.

De eerste penalty van het seizoen voor @LFC... 🚫🫢 pic.twitter.com/llKZlLCJEG — Play Sports (@playsports) March 11, 2023

Dankzij de zege komt Bournemouth van de laatste plaats weg. Ze komen weg van hun degradatieplaats en staan nu 2 punten boven de degradatiestreep. Liverpool blijft 5e staan en mist zo de kans om de aansluiting met de top 4 te maken. Het blijft op 3 punten van Tottenham staan.