Ex-coach weet exact waar de grootste kwaliteit van Anderlecht-toptransfer Dreyer ligt: "Fabuleus!"

Anders Dreyer is de eerste winteraanwinst sinds mensenheugenis die eens een onmiddellijk impact heeft gehad. De Deen scoorde donderdag nog een beauty tegen Villarreal. Ex-coach Brian Priske kent hem goed genoeg.

Priske werkte lang met hem samen bij FC Midtjylland. Ook daar liet hij al fantastische dingen zien en Priske weet wat zijn grootste wapen is. "Zijn fabuleuze linkervoet. Als je hem laat wapenen, is hij dodelijk", aldus Priske in HLN. "Hij scoorde ooit zo nog een doelpunt op een cruciaal moment voor ons tegen FC Kopenhagen."

Anderlecht kon hem voor vier miljoen euro gaan weghalen in Denemarken, maar zijn marktwaarde is wel negen miljoen. CEO Sports Jesper Fredberg wist immers van de clausule in zijn contract.

"Iedereen wist dat Anders Dreyer opnieuw naar het buitenland zou vertrekke", zegt Priske nog. "Hij heeft er drie sterke seizoenen op zitten in Denemarken. Hij heeft een belangrijk aandeel gehad in de titel die we samen behaalden met Midtjylland. Voor Deense spelers is een tussenstap in België perfect voor hun ontwikkeling."