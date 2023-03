Ongelukkige voorbereiding van Union voor de topper tegen Racing Genk geeft volgens Karel Geraerts een onverwacht voordeel

Union kende geen ideale voorbereiding voor de topper tegen Racing Genk omdat ze onverwacht moesten overnachten in Berlijn en pas veel later terugkeerden. Karel Geraerts weet echter dat zij mentaal hier alleen maar sterker door zullen zijn.

Een ideale voorbereiding was het zeker niet, maar Union kan hier wel mee omgaan volgens Karel Geraerts. “De ploeg gaat er inderdaad wel oké mee om”, aldus de 41-jarige trainer. “Maar we weten allemaal vanbinnen dat dit echt niet ideaal is. We kunnen er niets aan veranderen, we hebben oplossingen gezocht en gevonden. Vrijdagochtend hebben we een hersteltraining gedaan in het hotel, met iedereen samen. We spreken vaak over onze cultuur, nu hebben we ook getoond dat die ook in de werkelijkheid tot uiting komt.”

De wedstrijd van zondag is er eentje die ook in het hoofd gespeeld gaat worden.”

Van vrijdagnacht naar vrijdagvoormiddag. Dan kwamen de spelers van Union pas aan in Brussel. Volgens Geraerts geeft hen zelfs een mentaal voordeel. “Of wat we nu meegemaakt hebben een nadeel is? Je kan het langs twee kanten bekijken”, stelt Geraerts. “We spelen al een volledig seizoen heel veel wedstrijden kort na mekaar, dat klopt. Maar langs de andere kant hebben mijn spelers al bewezen dat ze telkens weer de energie vinden om zich op te laden. De wedstrijd van zondag is er eentje die ook in het hoofd gespeeld gaat worden.”