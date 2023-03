Eden Hazard doet onthulling over Roberto Martinez: "Het was een verrassing"

Eden Hazard nam na het WK afscheid van de Rode Duivels. Hij wil zich volledig op zijn clubcarrière focussen.

Het WK in Qatar werd een fikse tegenvaller voor de Rode Duivels. De troepen van bondscoach Roberto Martinez gingen er in de groepsfase uit.

Eden Hazard werd alvast verrast in de laatste groepswedstrijd, toen hij niet mocht starten tegen Kroatië. “Het was een verrassing, ik dacht dat ik zou spelen”, klinkt het bij de RTBF.

Het nieuws kwam ook vrij laat. “De bondscoach vertelde het me twee uur voor de wedstrijd. Ik aanvaard de beslissingen van de bondscoach. Ik wilde op het veld staan, maar ik kan het hem niet kwalijk nemen, we speelden een geweldige wedstrijd.”

Martinez gaf uiteindelijk een medische uitleg, want na de match tegen Marokko trainde Hazard niet mee omdat hij last had van de adductoren.