Guillaume Gillet spreekt zich uit over zijn toekomst bij Anderlecht

Is Guillaume Gillet volgend seizoen nog trainer van RSCA Futures? Hij weet het zelf nog niet eigenlijk.

Guillaume Gillet nam na het ontslag van Felice Mazzu bij hoofdploeg van Anderlecht en het aanstellen van Robin Veldman als interim-trainer over als hoofdcoach bij de RSCA Futures. Veldman werd na het aanstellen van Brian Riemer assistent-trainer en dus bleef Gillet bij de Futures.

Gillet loodste zijn ploeg naar de promotie play-off in de Challenger Pro League, maar kon daar in de eerste drie matchen nog niet winnen. Voor aanvang van de derde match tegen Lierse K. sprak Gillet over zijn toekomst bij Anderlecht.

Volgend seizoen nog hoofdtrainer?

"Ik weet niet of ik volgend seizoen nog de hoofdtrainer zal zijn. Daarover heb ik nog niet gesproken met de club. Ik ben natuurlijk erg blij met de kans die ze me gegeven hebben. Ik leer veel bij en ik hoop dat ik zal mogen blijven", zei Gillet bij Eleven Sports.

RSCA Futures verloor tegen Lierse K. met 2-0 na goals van De Schryver en Van Acker en staat voorlopig laatste in de promotie play-off.