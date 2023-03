Trainer van Cercle Brugge heeft wat bijzonders te zeggen over RSC Anderlecht

Vanavond staat het duel tussen Anderlecht en Cercle Brugge op de agenda. Voor beide ploegen zou dit wel eens de match van de beslissing kunnen worden.

Anderlecht en Cercle Brugge azen allebei op een plaatsje in de top acht. Het verschil tussen beide ploegen bedraagt op dit moment vier punten. Wie wint doet dus een heel goede zaak.

Cercle Brugge wil hun achtste plaats consolideren. Trainer Miron Muslic beseft dan ook dat dit een heel belangrijke partij is voor zijn team. Hij is trouwens onder de indruk van Anderlecht.

“Anderlecht blijft ondanks alles een topclub met heel veel kwaliteit”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. “Ik zie Anderlecht graag spelen en genoot donderdag ook van hun spel tegen een sterk Villareal.”

Toch is het vertrouwen in eigen kunnen groot om de mix van jongeren en ervaring bij paarswit te kloppen. “Mijn ploeg is daartoe in staat. We staan nu achtste en willen deze positie met hand en tand verdedigen.”