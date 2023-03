BBC moet staart serieus intrekken en kruipt door het stof na enorme commotie

De Britse omroep BBC is moeten terugkomen op zijn eerdere beslissing om Match of the Day-presentator Gary Lineker aan de kant te schuiven. Na een ongeziene storm van publieke verontwaardiging mag de enorm populaire Lineker terugkeren.

Lineker werd afgerekend op een tweet waarin hij het Britse asielbeleid op de korrel nam. Intussen is de BBC teruggekomen op zijn beslissing, maar willen ze wel met hem nog bekijken over de mate waarop hij zijn mening mag geven op sociale media. Lineker vergeleek het asielbeleid met dat van Nazi-Duitsland in de jaren '30. De conservatieve partij eiste daarop zijn ontslag. De BBC zette hem op non actief, maar kreeg daar heel veel kritiek op. Afgelopen weekend moest MOTD het doen zonder presentators, analisten en commentators. Alle collega's van Lineker toonden zich immers solidair met hem. Volgens Sky News zou de BBC zich ook excuseren bij de oud-voetballer.