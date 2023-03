Geen hoofdpijn meer voor Real Madrid! Wereldster zou gaan bijtekenen

Het Franse L'Equipe komt met goed nieuws naar buiten voor de fans van Real Madrid. Want ze gaan kunnen blijven rekenen op de doelpunten van één van hun lievelingen.

Het contract van Karim Benzema loopt op het einde van het seizoen af, maar er lijkt licht aan het einde van de tunnel. Het Franse L'Equipe weet dat het contract weldra zal opengebroken worden voor één bijkomend seizoen.

Indien dit in de praktijk wordt omgezet zal Benzema komend seizoen aan zijn 15de seizoen beginnen in Madrileense loondienst. In 2009 kwam hij over van het Franse Olympique Lyon. Afgelopen jaar werd hij uitgeroepen tot beste speler van de wereld, nadat hij de grote pijler van het succes van de winnaar van de Champions League was.