Haaland ondanks vijfklapper toch boos op zijn coach, Pep Guardiola

Erling Haaland lijkt ballen naar zich toe te zuigen. Zijn goals zijn niet van wondermooie kwaliteit, maar hij staat altijd op de juiste plaats. Zo ook gisterenavond...

"Superkrachten? Neen, die heb ik niet", lachte hij. "Mijn kracht is gewoon goals scoren. Ik denk er niet over na, ik doe het gewoon." De nog altijd maar 22-jarige Noor scoorde zijn vijf goals in minder dan een uur.

Daarna vond Pep Guardiola het welletjes en haalde hem naar de kant. Maar daar was Haaland zelf niet zo blij mee, want hij was op recordjacht. Nu moet hij het record nog delen met ene Lionel Messi, die dat eerder tegen Bayer Leverkusen tot stand bracht.

"Ik vertelde hem nochtans dat ik erg graag die dubbele hattrick wilde scoren. Maar ach, wat kan ik eraan doen? In de eerste helft had ik er al twee meer moeten maken. Ik blij met 5 goals, hoor. Maar toch wil ik meer."