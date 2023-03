Legendarische speler Villarreal waarschuwt zijn ex-ploeg: "Die nummer 10 van Anderlecht, daar hou ik van"

Villarreal heeft geen groter icoon dan Marcos Senna. De voormalige defensieve middenvelder betwistte maar liefst 363 matchen voor 'El Submarino Amoarillo'. Voor de terugmatch tegen Anderlecht kreeg La Dernière Heure hem te pakken.

Wij mochten daarbij meekijken en haalden er een paar quotes uit. Senna was duidelijk onder de indruk van het Anderlecht uit de heenmatch. "Ja. Ik heb een goede wedstrijd van Anderlecht gezien. Het is een jong en agressief team dat goed georganiseerd en gevaarlijk is in de tegenaanval."

"Ik was onder de indruk van de steun van het publiek, een echte 12e man. We hadden een deel van de wedstrijd de controle over de wedstrijd, maar die verloren we."

Nochtans weten ze ook in Spanje in welke crisis Anderlecht zit. "Gezien zijn rijke geschiedenis wist ik dat Anderlecht er zou staan bij grote matchen. In de terugmatch zullen we voor hen op onze hoede moeten zijn. Als we het spel licht opvatten, worden we uitgeschakeld."

Dat kleine sprintertje op de linkerflank was ook goed

Senna heeft wel niet zoveel kennis van het huidige Anderlecht. "Nee sorry. Maar behalve deze kapitein zijn er verschillende die me hebben gecharmeerd. De rechter centrale verdediger (Debast) was ook goed, net als dat kleine sprintertje op de linkerflank (Amuzu). Maar ik hield vooral van de kleine spelmaker die het nummer 10 droeg."

Verschaeren dus... Villarreal moet wel op twee gedachten hinken, want de competitie is een pak belangrijker. "Elk seizoen is het eerste doel om in de Primera Division te blijven om te evolueren. Dan kunnen we mikken op een Europese plek. Maar verwacht niet dat je deze donderdag tegen een B-elftal kunt spelen. Wij willen kwalificatie!"