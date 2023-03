Mignolet had "een ongemakkelijk moment" met de nieuwe keeperstrainer

Simon Mignolet heeft het officieel voor bekeken gehouden bij de Rode Duivels. Zijn beslissing lag al langer vast en heeft niets met de aanstelling van Domenico Tedesco te maken. Al leverde het wel een ongemakkelijk momentje op met zijn nieuwe keeperstrainer.

Max Urwantschky, keepertrainer van bondscoach Tedesco, ging enkele weken geleden immers de ochtendtraining van Club Brugge volgen en wou achteraf met Mignolet over de toekomst spreken. "Het was een beetje ongemakkelijk, want hij was speciaal uit Duitsland gekomen", verklaarde Mignolet bij HLN.

Urwantschky wou Mignolet de werkwijze uitleggen, maar die moest hem onderbreken omdat hij zijn beslissing al genomen had. "Nadien heb ik getelefoneerd met de bondscoach en met technisch directeur Frank Vercauteren. Beiden probeerden me om te praten."

"Ze hadden mijn match tegen Cercle gezien, waarin ik veel werk had. Ook hadden ze zich bij andere spelers geïnformeerd over mijn invloed in de kleedkamer. Uiteindelijk accepteerden ze mijn beslissing."