Napoli is UEFA voor en zet Eintracht Frankfurt uit de Champions League

Twee duels vanavond in de Champions League. Namelijk Napoli tegen Eintracht Frankfurt en Real Madrid tegen Liverpool. In Napels was het al heel de dag onrustig, maar dit werd door Napoli in de kiem gesmoord.

Napoli - Eintracht Frankfurt De heenwedstrijd was geëindigd op een 0-1 overwinning voor Napoli. Fans van Frankfurt mochten niet afzakken naar de Zuid-Italiaanse stad, maar deden het toch. Dit met hallucinante beelden tot gevolg. Dat kan u HIER zien. In de toegevoegde tijd van de eerste helft legde, voormalig Sporting Charleroi aanvaller, Victor Osihmen Frankfurt het zwijgen op met het openingsdoelpunt. In de tweede helft gingen de Napolitanen op hetzelfde elan verder. Osimhen maakte zijn tweede en Zielinski klaarde de klus helemaal. Zo doet Napoli want anders de UEFA misschien wel had gedaan. Namelijk Eintracht Frankfurt Europees uitschakelen. Real Madrid - Liverpool. Voor Real Madrid was het hun 300ste wedstrijd in de Champions League. Een unieke mijlpaal van 'De Koninklijke'. De heenwedstrijd was geëindigd op 2-5 voor de Madrilenen, waardoor het nauwelijks een wedstrijd was. Liverpool kon niet en Real Madrid controleerde de partij. Lang leek het erop dat het zelfs een doelloos gelijkspel ging worden. Dit was echter buiten één van de smaakmakers van Real Madrid gerekend. Karim Benzema vond in de 78ste minuut de weg naar doel. De aanvaller van Real Madrid toont nogmaals zijn goudwaarde voor de Madrilenen. Hopelijk doet hij er nog een jaartje bij voor hen. Dat kan u HIER lezen.