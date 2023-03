🎥 Hallucinante beelden vanuit Napels: Binnenstad wordt een oorlogszone

Omwille van een beslissing van de Italiaanse autoriteiten zijn bezoekende supporters van Frankfurt niet welkom in Napels. Dit weerhield hun er niet van om naar de Zuid-Italiaanse stad af te zaken. Niet om hun ploeg te ondersteunen, maar om de binnenstad af te breken.

Ze gaan vol de confrontatie aan met de politie en de leden van de harde kern van Napoli. De stad van Dries Mertens wordt zo omgevormd tot een oorlogszone.

Hallucinante beelden zijn het...

Meanwhile in Naples, Eintracht Frankfurt Ultras are turning the city into a war-zone. 😳 pic.twitter.com/m1BGReWnhr