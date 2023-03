Ngadeu doet zware uitspraak over niveau van Turkse tegenstander

Gent-Istanbul eindigde vorige week op 1-1 en ook de Buffalo's gaan op zoek naar een Europese kwartfinale. Voor Michael Ngadeu iets wat zeker haalbaar is.

Want hij was niet echt onder de indruk van wat Basaksehir vorige week liet zien. "De staf had ons videobeelden laten zien van een sterke, technisch verfijnde ploeg. Maar ik was verrast door hun lage niveau in de heenmatch", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Het geeft de ijzersterke verdediger hoop op nog eens een Europese kwartfinale. "Zij waren niet zo sterk als wij allemaal dachten, wij waren de betere ploeg. Maar goed, dit wordt een andere match. Basaksehir zal wellicht meer gemotiveerd zijn voor eigen publiek."

Ngadeu speelde al eens met Sparta Praag tegen het Chelsea van Eden Hazard in een kwartfinale. "Dat was een ander niveau, hoor. We hebben de halve finales toen op een haar na gemist. En toch was het een mooie ervaring. Zoiets moét je in je carrière meegemaakt hebben. We voelden ons als helden."