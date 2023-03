Verschaeren heeft wat te zeggen over zijn nieuwe positie en over de vergelijking met Modric

Er wordt morgen weer gekeken naar Yari Verschaeren om de lijn van de laatste weken door te trekken. De middenvelder heeft zijn elan gevonden. Tegen Villarreal krijgt hij de kans om zich met de top te meten.

Verschaeren heeft wel vertrouwen in een goeie afloop. "We hebben goeie spelers. We toonden dat en we wisten dat ook al. We spelen wel tegen een heel sterke ploeg."

Zelf zal hij ook top moeten zijn, want de sleutel ligt veelal bij hem. Als Verschaeren goed is, draait het hele team. "De laatste twee maanden maakte ik veel progressie. Ik voel dat vertrouwen ook in de wedstrijden. Als het team goed presteert, groei je als individu ook. En dat hoop ik morgen weer te tonen."

Als het moet gaat hij door een muur. Dat apprecieert zijn coach ook in hem. "Dat ik 13 kilometer loop in een match? Als dat nodig is om door te gaan, loop ik er wel 14 of 15. Dat is heel belangrijk geworden in het moderne voetbal en de coach legt daar ook de nadruk op."

Modric? Ik kom niet eens in de buurt van wat hij al deed

"Als iedereen in de ploeg dat doet, kunnen we heel wat teams pijn doen", aldus de nummer 10 die de laatste tijd als 8 speelt. "Ik hou van de positie waar ik nu speel. Ik heb al overal wat gespeeld, maar in die rol kan ik heel veel van mijn kwaliteiten tonen. Ik heb het in mij om veel te lopen. En als ik dat kan combineren met mijn technische kwaliteiten..."

Het ontlokte bij Brian Riemer zelfs de gevleugelde woorden dat hij "de Modric van Anderlecht" is. "(lacht) Ik kom niet eens in de buurt van wat Modric al gedaan heeft. Ik hou mijn voeten op de grond. Het is natuurlijk leuk om te horen van je coach, maar ik vergelijk me niet met de beste voetballers ter wereld."

In ieder geval kan hij zich donderdag nog eens tonen aan de nieuwe bondscoach. Domenico Tedesco maakt vrijdag zijn selectie bekend. "Ik zou er natuurlijk graag bij zijn, maar ik heb de bondscoach nog niet gehoord.