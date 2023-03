Beerschot krijgt plots heel erg goed nieuws te horen

Beerschot heeft nog een hele weg af te leggen om de titel te pakken in de Challenger Pro League. Het krijgt nu wel een extra wapen.

Het is al een maand dat Ayouba Kosiah op het Kiel aanwezig is. Op 1 maart tekende hij een contract als transfervrije speler. Hij had toen al een proefperiode van twee weken achter de rug.

De papierwinkel liet echter lang op zich wachten. Er moesten door ex-ploeg NAC Breda heel wat documenten in orde gebracht worden en dat duurde veel langer dan eerst verwacht werd.

Nu heeft Beerschot toch groen licht gekregen om Kosiah op te stellen. Alle administratieve verplichtingen zijn in orde gebracht en de nieuwe spits van Beerschot is vanaf dit weekend speelgerechtigd.

Het is uitkijken of Kosiah dit weekend al zijn eerste speelminuten bij zijn nieuwe club krijgt. Voor Beerschot staat een verplaatsing naar Club NXT op de agenda.