Fredberg niet gehaast voor contractverlenging bij Anderlecht: "Het zou me verbazen"

Jesper Fredberg is al volop bezig met het samenstellen van de ploeg van RSC Anderlecht voor volgend seizoen. Druk van de fans voelt hij helemaal niet.

De supporters van RSC Anderlecht hebben er sinds de wintermercato met Islam Slimani een nieuwe publiekslieveling bij. Ondanks zijn vijf goals voor paarswit is sportief directeur Jesper Fredberg echter niet gehaast om hem een contractverlenging te geven.

Toen Fredberg de komst van Slimani aankondigde kreeg hij heel veel kritiek over zich heen en nu zou die gewaande miskoop plots snel een nieuw contract moeten krijgen. “We denken aan een verlengd verblijf, maar er is geen deadline”, zegt Fredberg aan Het Nieuwsblad.

Fredberg denkt dat hij veel troeven in handen heeft en dat Slimani geen andere oorden zal opzoeken. “Het schrikt me ook niet af dat andere clubs naar hem lonken nu hij weer scoort. Het zou me verbazen als Slimani niet bij ons wil blijven.”

Uitkijken wat het wordt dus voor de Algerijn. Zijn contract in het Lotto Park loopt voorlopig in juni af, maar de fans zouden hem heel graag langer aan boord zien blijven.