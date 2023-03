Orban klaar voor grote competitie of niet? Vanhaezebrouck laat zich er over uit en komt met ferme belofte

De Orban-gekte is compleet bij het KAA Gent van Hein Vanhaezebrouck. Nu de Nigeriaan ook in de Conference League met de ogen dicht begint te scoren, is het de vraag of de Buffalo's hem gaan kunnen houden deze zomer.

De 20-jarige aanvaller liet zelf al doorschijnen dat hij nu reeds lonkt naar een topcompetitie. "Maar Gift moet pas naar een grotere competitie vertrekken als hij daar klaar voor is", zegt Hein Vanhaezebrouck in Het Laatste Nieuws. "Hij moet niet vertrekken om elders op de bank te gaan zitten." © photonews De Gent-trainer mag dan meteen ook het antwoord bieden op de vraag die hij zelf naar voren schuift. "En neen, nu is hij nog niet klaar voor een grote competitie. We zullen zien wanneer dat wel het geval is." Een kwestie van tijd. Vanhaezebrouck kan zijn goudhaantje alvast één ding wel beloven. "Eens hij te goed is voor Gent, dan gaan we hem niet tegenhouden,. Dat hebben we bij David of Yaremchuk ook niet gedaan."