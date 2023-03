Rondje op de Europese velden: Feyenoord legt er zeven in het mandje, ook Manchester United en Juventus op prijzenkoers

De Belgische ogen waren vanavond op RSC Anderlecht en Union SG gericht, maar er viel een pak meer te beleven in de Europa League en Conference League. Een overzicht.

SC Feyenoord 7 - 1 Shakhtar Donetsk

De Kuip werd vanavond niet het leukste decor voor Shakhtar Donetsk. SC Feyenoord liet geen spaander heel van de Oekraïense topclub en mag blijven dromen van Europees eremetaal.

Real Betis 0 - 1 Manchester United

Een doelpunt van Marcus Rashford was genoeg om te winnen in Spanje. Al kon Manchester United met de handrem spelen na de 4-1-overwinning in de heenwedstrijd. Erik Ten Hag gaf dan ook enkele jongens rust.

© photonews

SC Freiburg 0 - 2 Juventus FC

Voor Juventus FC is de Europa League de laatste strohalm om dit seizoen een prijs te pakken. Na de 1-0-overwinning uit de heenwedstrijd werden de Duitsers ook in eigen huis verslagen. Dusan Vlahovic en Federico Chiesa tekenden voor de doelpunten.

Europa League

16/03/2023 18:45 Fenerbahçe - Sevilla 1-0 16/03/2023 18:45 Freiburg - Juventus 0-2 16/03/2023 18:45 Real Betis - Manchester United 0-1 16/03/2023 18:45 Feyenoord - Shakhtar Donetsk 7-1 16/03/2023 21:00 Union SG - Union Berlin 3-0 16/03/2023 21:00 Ferencváros - Bayer Leverkusen 0-2 16/03/2023 21:00 Arsenal - Sporting Lissabon 1-1 16/03/2023 21:00 Real Sociedad - AS Roma 0-0

Conference League