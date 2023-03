RSC Anderlecht maakte nog altijd geen werk van Lior Refaelov, makelaar komt met verwittiging

Lior Refaelov is 36 ondertussen, maar zeker nog niet uit op zijn pensioen. En dus rest de vraag: waar zal hij volgend seizoen spelen?

Bij RSC Anderlecht was er de voorbije tijd wat twijfel over de winger, die toch al vaak zijn meerwaarde liet zien voor paars-wit.

De gewezen Gouden Schoen heeft wel nog geen contract voor volgend seizoen. En daar mag stilaan toch wel wat schot in de zaak komen.

Temeer hij met zijn aflopend contract ook contact mag hebben met andere clubs. Stoppen is in ieder geval geen optie voor de Israëlische buitenspeler.

"Hij wil nog twee of drie jaar voetballen", aldus makelaar Dudu Dahan in Het Nieuwsblad. "Tegen Villarreal was hij een van de besten op het veld."

Andere opties

En wat als paars-wit niet toehapt? "Anderlecht is een optie, maar ze zijn niet de enige kandidaat. Er zijn andere teams die informeerden."

Refaelov speelde in het verleden ook nog voor onder meer Antwerp en Club Brugge, een verlengd avontuur in België draagt in principe de voorkeur weg. Toch is het geen verplichting.