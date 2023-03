Einde verhaal voor Axel Witsel bij Rode Duivels? Dit is wat bondscoach Tedesco erover te zeggen heeft

Bij de afwezigen in de selectie van bondscoach Domenico Tedesco zit ook Axel Witsel. Is het voor hem einde verhaal?

Onder meer Dries Mertens en Michy Batshuayi ontbreken omdat ze niet fit zijn, terwijl Alderweireld, Hazard en Mignolet zijn gestopt.

Maar met Axel Witsel is er nog een ervaren co-kapitein niet bij in de selectie van Domenico Tedesco. Die legt uit dat hij persoonlijk is gaan praten met Witsel in Madrid.

"Een makkelijke beslissing is het niet", aldus Tedesco op zijn persconferentie in Tubeke. "Witsel heeft veel gedaan voor de ploeg."

"Hij kon het appreciëren dat ik het hem persoonlijk ben vertellen, maar ik heb hem ook gezegd dat het een lastige beslissing was."

Deur niet dicht

Tedesco wil nog niet meteen de deur dichtgooien voor Witsel:" De concurrentie is enorm op zijn positie. Ik wil nu de jongeren aan het werk zien."

"Maar neen, de deur is niet dicht. Na deze week gaan we evalueren. Daarna zien we weer verder. In juni is de deur opnieuw open."