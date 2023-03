Francky Dury ziet transfer voor KAA Gent bij KV Kortrijk lopen

Francky Dury heeft een eigenzinnige kijk op het voetbal. De Belgische competitie volgt hij nog altijd op de voet op, sinds zijn ontslag bij Zulte Waregem.

Nu Selemani geblesseerd is bij KV Kortrijk moet Abdelkahar Kadri de man worden die KV Kortrijk begeleidt naar het behoud in de Jupiler Pro League. Binnen de spelersgroep van KV Kortrijk geniet hij alvast het nodige aanzien.

Hij heeft in het Guldensporenstadion nog een contract lopen tot medio 2026. Toch vindt Francky Dury dat hij klaar is voor een volgende stap in zijn carrière. “Het is iemand met heel veel kwaliteiten die in België zeker op een hoger niveau meekan”, vertelt Dury aan kw.be.

En Dury ziet ook al perfect waar hij zou passen. “Mocht hij de kans krijgen om naar Gent of zo te gaan, dan zou ik dat doen. Ik denk dat Kortrijk in de problemen is gekomen doordat hij is uitgevallen.”