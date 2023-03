Jan Vertonghen is het beu: "Zonde dat dit een thema is"

Weldra maakte Domenico Tedesco zijn 1e selectie voor de Rode Duivels bekend. Er zijn twijfels rond Jan Vertonghen, maar hij is die beu.

Eerder haakten Eden Hazard, Toby Alderweireld en Simon Mignolet bij de Rode Duivels af. Ondertussen zijn er geruchten dat ook Jan Vertonghen bij de nationale ploeg zou stoppen. Na de wedstrijd tegen Villarreal kreeg hij dan ook heel wat vragen daarover.

"Ik krijg de indruk dat sommigen net willen dat ik er niet meer bij ben", vertelde Vertonghen aan Het Laatste Nieuws. "Maar ze zullen me echt moeten buiten sjotten als ze mij bij de Rode Duivels niet meer willen. En als Domenico Tedesco vindt dat ik niet langer meer voldoe, dan zal hij mij dat wel gezegd hebben."

Vertonghen wil dus graag Rode Duivel blijven: "Ik heb altijd graag voor de nationale ploeg gespeeld. Zeker sinds het WK voel ik me als international goed, maar ik ben het beu dat ik me de laatste tijd steeds voor mijn selecties moet komen verdedigen. Zonde dat dit een thema is."