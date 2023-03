Ex-trainer staat versteld van diepe dal waar Anderlecht door moest: "Irreëel, maar ook grote clubs ontsporen"

Anderlecht is zich met mondjesmaat aan het opwerken uit een diep dal, al heeft het het einddoel zeker nog niet bereikt. Een ex-coach van RSCA heeft met grote ogen gekeken naar de ontwikkelingen bij zijn voormalige werkgever.

Ariël Jacobs geeft in Het Laatste Nieuws aan hoe het voor hem was om Anderlecht zo te zien sukkelen. "Langs de ene kant is het irreëel, maar anderzijds.... Kijk eens rond. Ajax en Manchester United hebben bijvoorbeeld ook moeilijke periodes gekend. Ze waren het noorden kwijt."

"Het is niet onmogelijk dat ook grote clubs op een gegeven moment ontsporen", concludeert Anderlecht daaruit. "Bij Anderlecht kwam alles op hetzelfde moment: overname, nieuwe directie... Onderschat dat niet." Momenteel lijkt het toch al iets beter te lopen, onder de leiding van het duo Riemer-Fredberg.

Gekende context verlaten

Jacobs kent beiden, maar het blijft opvallend dat RSCA zijn lot legt in handen van tot voor kort in België twee onbekende Denen. "Het is moeilijk om me daarover uit te spreken, want ik ken het doorlopen proces niet. Het kan zijn dat men bewust koos om die gekende context te verlaten, om niet eeuwig te blijven hangen? Ik denk maar luidop."