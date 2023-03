"Soms heb je wel eens het gevoel: wat sta ik hier te doen?"

Voor Zulte Waregem begint de tijd stilaan te dringen. Nog vijf wedstrijden hebben ze om een en ander recht te zetten. Kan het nog?

Zelf scoorde Timothy Derijck tegen KAA Gent de aansluitingstreffer, maar achterin blijft het kaas met gaatjes voor Essevee.

Met zes tegendoelpunten tegen de Buffalo's zitten ze nu al aan 67(!) tegendoelpunten. "Hoe we de 1-3 en 2-4 slikken zijn schoolvoorbeelden van de situatie waarin we ons bevinden."

Moedeloos?

"We geven teveel goals gewoon weg. Het is zelfs erger dan weggeven bijna. Moedeloos? Soms denk je wel eens 'wat sta ik hier te doen?', maar ik voetbal nog te graag om moedeloos te worden. We weten dat het moeilijk wordt, maar de veer mag pas breken na het seizoen."

"Het is cliché om te zeggen dat we nog vijf wedstrijden hebben, maar het is wel zo. We kunnen nog vijftien punten pakken. We mogen de strijd niet opgeven, ik hoop dat de veer niet breekt en dat we er alles aan blijven doen."

Ruud Vormer wordt gemist, dat is ook duidelijk: "Er kwam versterking in de winter en dat zorgde voor een opleving, maar die was van korte duur. We moeten het nu met elkaar doen en zo snel mogelijk nog eens winnen."

Dat zal ondertussen ook gebeuren met een nieuw trainersduo, want Mbaye Leye werd na de 2-6 tegen KAA Gent aan de kant geschoven. Essevee speelt nog tegen Standard (uit), Antwerp (thuis), Charleroi (uit), Eupen (uit) en Cercle Brugge (thuis). Geen makkelijk programma.