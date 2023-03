Spanje ontdekt Nigeriaans goudhaantje van AA Gent

Een verrassing is het niet dat de prestaties van Gift Orban ook in het buitenland nu de aandacht trekken. Spanje heeft nu ook de Nigeriaan ontdekt.

Een hattrick in Europa, speler van de week in de Conference League en statistieken om van omver te vallen. Gift Orban zijn naam gaat rond en het goudhaantje van AA Gent gaat over de lippen. Niet alleen in België, maar over heel Europa. Hij krijgt zelfs aandacht in de belangrijke Spaanse krant SPORT.

"Hij is de spits met hoogste gemiddelde doelpunten per wedstrijd in België. En ook zijn Europese cijfers zijn beangstigend met een doelpunt om de 58 minuten", zetten ze zijn statistieken in de verf.

De krant speculeert al dat hij AA Gent enorm veel geld zal opbrengen. "Ze betaalden zo'n 3 miljoen euro. Een grap met wat hij in de niet zo verre toekomst kan opleveren."

Concrete interesse van Spaanse clubs is er (nog) niet. Al zal dit niet lang op zich laten wachten.