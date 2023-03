Strijd om play-off 1 wordt nog hard tussen Club Brugge en Gent, beide coaches hebben iets te zeggen over 'makkelijk' parcours

De strijd om play-off 1 zou nog wel eens héél erg interessant kunnen worden. Vooral Club Brugge en KAA Gent lijken nog aanspraak te maken.

Club Brugge zette Standard op vier punten door een winst in het onderlinge duel, en dus lijken we op weg naar een tweestrijd tussen blauw-zwart en de Buffalo's.

Als we de programma's bekijken, dan lijken de programma's van Gent en Club Brugge allebei niet te moeilijk, maar wel verraderlijk.

Parcours

Club Brugge speelt nog tegen Kortrijk (uit), Mechelen (uit), Seraing (thuis), Westerlo (uit) en Eupen (thuis). Voor Gent wacht nog Eupen (thuis), Seraing (uit), Union (thuis), Mechelen (uit) en Oostende (thuis).

© photonews

Bij Club Brugge blijft Rik De Mil rustig: "We hebben een stapje gezet tegen Standard, we zijn op zoek naar stabiliteit. Een match maakt daarin niet alles, we moeten blijven werken daaraan."

Op papier

En ook Hein Vanhaezebrouck beseft dat een parcours op papier enkel maar op papier telt: "Het worden allemaal moeilijke matchen. Er zijn weinig belangeloze matchen, iedereen speelt nog om te overleven."

"Kortrijk, Oostende, Eupen en Seraing spelen nog om zich te redden en voor survival, dat worden moeilijke wedstrijden. We hebben geen makkelijke matchen meer. Recupereren is de boodschap."