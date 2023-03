🎥 Ex-Union spelers helpen Brighton voorbij sensatie, Sheffield United dankzij prachtige goal ook door

FA Cup-sensatie Grimsby kwam al snel op achterstand. Deniz Undav kon na 6 minuten een rebound binnen tikken. De vierdeklasser verweerde zich en kon tot de rust stand houden.

Na de rust vielen er wel nog meerdere goals. Ferguson scoorde twee keer, March zette tien minuten voor tijd de 4-0 op het bord en een andere ex-Union-speler, Kaoru Mitoma zorgde in het slot nog voor de 5-0.

