Analist vol lof voor twee spitsen uit Jupiler Pro League: "Niet normaal, die blijft niet lang"

Union SG en KAA Gent zitten beiden in de kwartfinales van een Europese beker. Daar mogen ze ook hun spitsen voor danken. De analisten zijn dan ook onder de indruk.

Gert Verheyen had bij Sporza heel wat lof voor Victor Okoh Boniface: "Fenomenaal goed is hij. Wat hij liet zien is op dat niveau echt top."

"Hij draait altijd goed weg, met of zonder volk in de rug en in de hele breedte van het veld aanspeelbaar. Hij doet alles goed, combineert kracht en techniek."

"Je kan hem enkel foutief stoppen, het is geweldig, niet normaal. In Europa speelt hij nog beter dan in de Jupiler Pro League. Als iedereen dat ziet, dan zal het niet lang duren of hij is weg."

"Ik denk niet dat ze bij Union Berlin al vaak tegen zoiets gespeeld hebben, het was echt niet normaal. Absoluut een wereldprestatie. Union speelde de Duitsers gewoon helemaal weg. 3-0, dag en bedankt."

Gift Orban

En ook over die andere groeibriljant Gift Orban had Verheyen wel wat te zeggen: "Of de Premier League of Bundesliga waar hij heen wil nu al voor hem is? Het zegt iets over zijn persoonlijkheid en karakter om dat vertrouwen te hebben."

"Hij heeft recht op dat vertrouwen, met zijn prestaties. Men spreekt vaak over een aanpassingsperiode, maar als je goed bent heb je dat toch niet nodig blijkbaar."