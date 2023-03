Krijgt Kompany er een landgenoot bij in de Premier League? 'West Ham wil deze Belgische coach volgend seizoen aan het roer'

Will Still doet het uitstekend met Stade Reims in de Ligue 1. De Belgische coach loodste de Fransen naar een veilige plaats. En dat is niet onopgemerkt gebleven.

Stade Reims leek aanvankelijk een vogel voor de kat, maar sinds de aanstelling van Will Still - aanvankelijk als interim-coach, maar ondertussen als vaste T1 - klommen Les Rouges et Blancs op naar de negende plaats én brengen ze mooi voetbal op de mat.

Foot Mercato weet dat de prestatie van de coach niet onopgemerkt is gebleven. West Ham United heeft Still namelijk op de verlanglijst gezet. The Irons strijden in de Premier League tegen de degradatie en willen volgend seizoen met een propere lei beginnen.

Twee Belgische coaches in Premier League?

Het zou dus zomaar kunnen dat er volgend seizoen twee Belgische coaches actief zijn in de Premier League. Ook Vincent Kompany is met Burnley FC op weg naar de hoogste voetbaldivisie over het Kanaal. Voor de volledigheid: West Ham staat momenteel op één punt van een veilige plaats.