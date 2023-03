Degradatiestress met KV Oostende, maar op andere vlakken is het één en al geluk: "Beste wat mij kon overkomen"

KV Oostende strijdt nog om te overleven, de pure degradatiestress komt daar ook bij. Gelukkig beleeft één van zijn spelers op andere vlakken wel erg mooie tijden.

Dat is het geval voor Cameron McGeehan, sinds de zomer van 2020 KVO-speler. McGeehan stapte niet zo lang geleden nog in het huwelijksbootje, verwacht nu al een eerste kind en is ook opgeroepen voor de nationale ploeg van Noord-Ierland.

"Het past allemaal goed samen", reageert de middenvelder bij News Letter. "Het is leuk dat deze dingen rond hetzelfde moment gebeuren. Ik had voordien een lastige periode met enkele blessures, maar nu ben ik terug fit en doe ik het goed."

Vorige zomer getrouwd

"Het beste wat mij kon overkomen, is dat ik vader ga worden", kijkt McGeehan enorm uit naar de geboorte van zijn eerste kindje. "Ik ben vorige zomer getrouwd en nu ben ik opgeroepen voor Noord-Ierland. Het voelt heel goed, ik ben echt gezegend."

Het zal tijdens deze interlandperiode dus uitkijken zijn in hoeverre hij zich kan manifesteren. "Ik weet dat het mijn eerste selectie is, maar ik ga alles geven om te tonen wie ik ben en de ploeg een andere optie bieden. Hopelijk draait dat goed uit."