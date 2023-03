Een goede keuze? Rode Duivels gaan zich uitspreken over wie Eden Hazard moet opvolgen als aanvoerder

Wie gaat de nieuwe aanvoerder worden bij de Rode Duivels? De spelers hebben alvast hun voorkeur reeds uitgesproken.

Omdat Eden Hazard gestopt is bij de nationale ploeg, komt de aanvoerdersband sowieso elders terecht. Er werd Domenico Tedesco reeds naar gevraagd en de bondscoach repliceerde dat hij het er eerst met de groep over wilde hebben.

Volgens De Standaard ging dit dinsdagavond te gebeuren en zouden de spelers pleiten om Romelu Lukaku aanvoerder te maken. Dat moest dan gebeuren tijdens een belangrijke vergadering tussen de trainersstaf en de spelersgroep.

Zijn ploegmaats zien in Lukaku blijkbaar een leider. De meest logische keuze op basis van het verleden was echter Kevin De Bruyne, want hij was op het voorbije WK al vice-kapitein. Uiteindelijk is ook effectief beslist om toch De Bruyne aan te duiden als nieuwe kapitein.