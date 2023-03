En toen waren ze nog met twee: 'Liverpool wil geen 140 miljoen euro (!) betalen en haakt af in strijd om Engels goudhaantje'

En toen waren ze nog met twee. Liverpool FC haakt af in de strijd om Jude Bellingham. Borussia Dortmund wil 140 miljoen euro voor de Engelsman. Real Madrid ligt nog steeds in pole position.

De Engelse kranten laten weten dat Liverpool FC zich niét langer zal mengen in de strijd om Jude Bellingham. The Reds zijn niet van plan om de gevraagde 140 miljoen euro op te hoesten, terwijl Borussia Dortmund geen toegevingen wil doen.

Manchester City en Real Madrid blijven op die manier als enige kandidaten over. De Koninklijke beschikt overigens over de beste papieren. De speler wil naar Santiago Bernabeu én de Spanjaarden onderhandelen al over de transfer.