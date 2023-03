Grote ambities bij Rode Duivel die onder Martinez niet meer opgeroepen werd: "Ik wil die leemte opvullen"

Sebastiaan Bornauw heeft tot nu toe niet de beste herinneringen kunnen voorleggen aan de Rode Duivels. De verdediger van Wolfsburg ging een paar keer in de fout en werd niet meer opgeroepen door Roberto Martinez. Onder Domenico Tedesco is hij er meteen weer bij.

Bornauw denkt ook te weten waarom. Tedesco kent de Duitse competitie immers heel goed. "Hij heeft destijds al tegen mij gespeeld, eerst met Schalke 04, nadien met RB Leipzig. Hij weet dus wat ik kan", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Bornauw is dan ook heel positief over de nieuwe bondscoach en hij wil die eerdere ervaringen snel vergeten. "Ik heb er toen wel over gepiekerd”, vertelt hij. “Simpelweg omdat ik niet mijn gebruikelijke niveau haalde. Dan vraag je je af hoe dat kon gebeuren. Ik heb er geen antwoorden voor.”

Nu is hij er wel klaar voor. "Ik heb de afgelopen jaren stappen gezet - ik zit aan honderd matchen in de Bundesliga. Dan ben je volgens mij wel klaar voor de Rode Duivels. Het is mijn doelstelling om een vaste waarde te worden. Toby Alderweireld is afgezwaaid. Ik wil de leemte die hij laat mee opvullen.”