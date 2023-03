Jérémy Doku laat na zijn gedwongen vertrek bij Rode Duivels toch van zich horen, onder meer over de toekomst

Bij Rennes keken ze al verbaasd op door de selectie van Jérémy Doku, aangezien hij nog sukkelde met een blessure. Tedesco moest Doku uiteindelijk ook naar huis sturen en riep Bakayoko op als zijn vervanger. Doku heeft nu voor het eerst gereageerd op sociale media.

"Gisteren heb ik ontdekt dat mijn blessure mij weg zal houden van de interlands van deze week, maar ik zal gauw terug zijn", schrijft de ex-speler van Anerlecht op zijn Twitterpagina. De international tilt dus niet te zwaar aan dit forfait en hoopt vooral dat de hele nationale ploeg met een nieuw elan van start kan gaan.

Yesterday I found that my injury will keep me out of this weeks internationals, but I will be back soon.



It was good for me to meet the new coach and staff and I hope this is the start of a great future together @BelRedDevils 🙏🏾🙌🏾🇧🇪 pic.twitter.com/LUAdclmO9R