OFFICIEEL: Dit is de nieuwe aanvoerder van de Rode Duivels

Domenico Tedesco gaf de spelersgroep vandaag de keuze om zich uit te spreken over de nieuwe aanvoerder. De band moest opnieuw toegewezen worden nadat Eden Hazard had beslist om te stoppen als Rode Duivel.

Ondertussen is duidelijk dat Kevin De Bruyne de nieuwe kapitein is, met Thibaut Courtois en Romelu Lukaku als stand-ins. "Maar de band verandert niet wat ik wil doen voor de ploeg en hoe ik mijn rol zal invullen", aldus de kersverse skipper.

Kevin takes over the armband from Eden after his retirement as a Red Devil. Thibaut Courtois & Romelu Lukaku are the new vice captains. šŸ’Ŗ pic.twitter.com/Yl0DnueXKJ