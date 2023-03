Domenico Tedesco met zijn 2e groepstraining als bondscoach en een opvallende aanwezige

Domenico Tedesco heeft zijn 2e training als bondscoach gegeven. Daar was tijdens de training ook een opvallende aanwezige.

Dinsdag ontbraken nog enkele grote namen tijdens de training. Kevin De Bruyne, Leandro Trossard, Jan Vertonghen en Romelu Lukaku waren er niet bij.

Een dag later was er een nieuwe training en deze keer zag Domenico Tedesco de afwezigen wel op training. Zo was de groep tijdens de 2e training compleet.

Ook was er nog een opvallende aanwezige tijdens de training. Scheidsrechter Bert Put was er ook. Tedesco wou tijdens de wedstrijdjes immers graag een echte scheidsrechter aanwezig hebben.

Opnieuw leek het erop dat de training later dan 10.30 uur begonnen was, maar dat komt door de nieuwe aanpak van Tedesco. Hij startte om 10.30 uur met een videosessie en er was voor de spelers ook ruimte om zich in de gym op te warmen.