Niet-selectie van Axel Witsel ging stilletjes voorbij: "Dat is de reden"

Axel Witsel maakt geen deel uit van de selectie van Domenico Tedesco. Een feit dat vrij stilletjes voorbijging.

Bondscoach Domenico Tedesco riep oud-gediende Axel Witsel niet op voor de interlandbreak met de Rode Duivels. Nochtans was hij onder Roberto Martinez een vaste waarde in het elftal. Volgens Tracy Rodrigo, correspondente voor de RTBF in Spanje, is er een duidelijke reden waarom Witsel er niet bij is, maar ook waarom er niet veel ruchtbaarheid over gemaakt werd.

Witsel heeft volgens Rodrigo geen slechte matchen gespeeld bij Atletico Madrid, maar hij is er op dit moment wel invaller. “Atletico speelt gewoon beter zonder hem”, vertelt Rodrigo in La Tribune. “Als Simeone een winnende ploeg vindt, dan verandert hij er niet meer aan. Na de WK-break is Atletico samen met Barcelona de beste ploeg in La Liga, maar met Witsel op de bank.”

Volgens Rodrigo is het ook duidelijk waarom er weinig over de niet-selectie van Witsel gesproken wordt. “Het was gekoppeld aan het nieuws rond de corruptiezaak van Barcelona en de Clasico die een week later op de agenda stond. En ook nog het meest besproken interview met Toni Kroos, die uitlegde dat hij geen medelijden met Eden Hazard had.”