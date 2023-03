Oorlog binnen de KBVB! De Rode Duivels onder stoom en de bond staat in brand

Een nieuwe trainer, een nieuwe campagne,... je zou denken dat alles peis en vree is, maar niets is minder waar. De messen worden geslepen binnen de Belgische voetbalbond.

De Rode Duivels hebben met Tedesco een nieuwe trainer te pakken die aan de vooravond staat om een nieuw sportief hoogtepunt te bereiken. Met een verjongde selectie willen ze zich zo snel en goed mogelijk kwalificeren voor het komende EK. Alles lijkt daar goed te gaan, maar dit is niet het geval in het bondsgebouw.

De Raad van Bestuur van de voetbalbond komt in spoed bijeen. De voorzitter, Paul Van den Bulck, dringt aan op het ontslag van zijn CEO, Peter Bossaert. Dit omwille dat de procedure van zijn loonsverhoging niet is gevolgd.

Van den Bulck was ten tijde van de loonsverhoging onafhankelijk lid van de Raad van Bestuur. Hij nam een advocatenfirma onder de arm om de loonsverhoging te onderzoeken. Uit hun onderzoek blijkt nu dat er ‘een inbreuk op de ethische code is waargenomen en is de contractaanpassing ‘in strijd met de wetgeving en het reglement van inwendige orde'.