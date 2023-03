Rode Duivels krijgen tegen Zweden scheidsrechter die we nog maar net aan het werk zagen

De Europese voetbalconfederatie UEFA heeft een scheidsrechter aangeduid voor de wedstrijd van vrijdag tussen Zweden en België.

De Rode Duivels spelen op de openingsspeeldag van groep F voor het EK van volgend jaar in Duitsland in de Friends Arena van Solna tegen Zweden.

Scheidsrechter van dienst is de 41-jarige Israëliër Orel Grinfeeld. Hij floot in november 2018 het duel in de Nations League tegen IJsland, toen de Duivels met 2-0 wonnen.

Recent was hij ook de scheidsrechter voor Union SG in de heenwedstrijd van de achtste finale van de Europa League in Berlijn. De troepen van Karel Geraerts speelden toen 3-3 gelijk.

Grinfeeld floot in 2016 zijn eerste interland. In 2021 kreeg hij op het EK één groepswedstrijd toegewezen.