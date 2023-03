'Vincent Kompany in beeld bij twee Engelse grootmachten uit Premier League'

Vincent Kompany loodst momenteel Burnley van The Championship naar de Premier League. Al zijn er ploegen die hem heel graag willen binnenhalen.

Het is sportjournalist David Hytner van de Engelse krant The Guardian die op zijn sociale media laat weten dat Tottenham de nodige interesse heeft om Vincent Kompany binnen te halen.

Of dat tot de mogelijkheden behoort is echter maar zeer de vraag, want Kompany heeft nog een langlopend contract bij Burnley. Ook Chelsea zou de nodige interesse tonen voor de ex-coach van RSC Anderlecht.

Bij Tottenham zal Antonio Conte wellicht mogen vertrekken na zijn uithaal richting spelers en voorzitter na het 3-3-gelijkspel tegen Southampton.

De kans lijkt echter zeer groot dat Vincent Kompany gewoon bij Burnley blijft en met hen volgend seizoen een jaartje in de Premier League speelt en kijkt waar de club dan geraakt.