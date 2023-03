Zlatan Ibrahimovic is tegen de Rode Duivels op missie: "Ik wil dit nog zolang mogelijk blijven doen"

Zlatan Ibrahimovic ontvangt met Zweden de Rode Duivels. Zaterdag start zijn missie richting het EK.

Ondertussen is Zlatan Ibrahimovic al 41, maar hij brandt nog steeds van ambitie. Met Zweden wil hij het EK halen, maar daarvoor moeten ze eerst hun EK-kwalificatiewedstrijden afwerken. Beginnende tegen de Rode Duivels.

Als Ibrahimovic tegen de Rode Duivels of 3 dagen later tegen Azerbeidzjan aantreedt, wordt hij de oudste speler ooit in een EK-kwalificatiewedstrijd. "Als ik me goed voel en de bondscoach selecteert me, zal ik mijn land zeker helpen", vertelde hij op een persconferentie. "Op mijn leeftijd moet je niet meer denken aan de toekomst, maar aan het heden. Ook al ben ik dan het verleden, het heden en de toekomst."

Ibrahimovic kan nog een record breken. Dat van de oudste speler op het EK. Momenteel is dat de Hongaar Gabor Kiraly. "Zo'n record is mooi, maar ik wil omwille van mijn leeftijd niet met anderen vergeleken worden", aldus Ibrahimovic. "Ook ben ik hier niet uit liefdadigheid geselecteerd, maar omdat ik presteer en dat wil ik zo lang mogelijk blijven doen."