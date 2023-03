Dat is duidelijk! Bondscoach Tedesco gaat in op Genkse onvrede, zijn basiself en wat voor hem het allerbelangrijkst is

Geen onderwerp dat bondscoach Tedesco uit de weg gaat. De Genkse onvrede, zijn eigen basiself en nog veel meer: het kwam allemaal aan bod op zijn persbabbel in aanloop naar Zweden-België.

Bij Genk vonden ze het niet kunnen dat Trésor en Heynen allebei moesten thuisblijven. "De onvrede van Genk hoort erbij, part of the game. Respect is zeer belangrijk voor mij. Zelfs belangrijker dan winnen. Ik zou ook dertig spelers kunnen oproepen, maar dan dan moet ik acht spelers zeggen dat ze niet eens op de bank zitten."

Op sportief vlak draait het dan wel weer volop om winst, veel meer dan om eender welke speelwijze. "Ik wil winnen, de rest is niet belangrijk. Iedereen zou moeten weten dat bepaalde dingen tijd vragen, dat is normaal. Maar ik ga niet om geduld vragen, daar zijn we te ambitieus voor."

Met drie of vier achteraan?

Kon Tedesco ook al een tikje van de sluier oplichten voor de match tegen Zweden? Wat de verdediging betreft bijvoorbeeld? "Bornauw speelt met vier achterin bij Wolfsburg, Theate met vier bij Rennes, Vertonghen met vier bij Anderlecht en Faes met vier bij Leicester", is het Tedesco niet ontgaan dat vele spelers een bepaald systeem gewoon zijn.

"Dat zou een argument kunnen zijn, maar dat betekent daarom niet dat we met vier achterin gaan spelen. Of we met drie achteraan gaan spelen? Waarschijnlijk", lacht de bondscoach.