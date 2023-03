Wij spraken met ex-Anderlecht-vedette Christian Wilhelmsson voor Zweden-België: "Dat vleit Zlatan zijn ego ook"

Als we spreken over Zweden die in België hebben gespeeld, zijn er twee namen uit de recente geschiedenis die naar voor komen: Pär Zetterberg en Christian Wilhelmsson. Met die laatste hadden we een onderhoud voor Zweden-België.

In Stockholm flirt de temperatuur met het vriespunt, maar waar Wilhelmsson zit schijnt de zon het hele jaar door. De voormalige winger van Anderlecht (90 matchen, 34 goals) woont immers al meer dan tien jaar in Dubai.

Dag Christian, hoe vul jij je dagen tegenwoordig?

"Ik ben nog altijd voor een deel spelersmakelaar, maar dat is niet mijn hoofdactiviteit. Naast het becommentariëren en analyseren voor de lokale televisie, ben ik vooral geïnvesteerd in... padel! Ik begon het na mijn carrière te spelen en het werd al snel mijn favoriete sport, na voetbal natuurlijk (lacht)."

"Met mijn bedrijf zorg ik voor de groei van padel in Dubai. De afgelopen jaren zijn er hier veel clubs geopend. Het is een booming business, de snelst groeiende sport ter wereld!"

Zetterberg vertelde onlangs nog over zijn liefde voor padel. Hij staat in de top 100 van de wereld. Is het in Zweden erg populair?

"Niet alleen dat! Zoals ik al zei, het is de populairste sport. Het heeft alles wat je leuk kunt vinden aan tennis, zonder wat je niet leuk vindt (lacht). Het is fysiek minder zwaar dan tennis of squash, het heeft een sociaal aspect omdat er 4 mensen voor nodig zijn... Iedereen kan het spelen, dat weet ik zeker."

Je bent overal in het Midden-Oosten geweest: Dubai, Saoedi-Arabië, Qatar. Verbaast het je dan niet dat deze landen een grotere impact krijgen op de sport?

"Laten we zeggen dat toen ik in Arabië (2008-2012) en Dubai (2013) speelde, ik het niet had verwacht. Maar er was een project en de visie was duidelijk. En deze mensen zijn erg vastberaden. Het was onmogelijk te voorspellen waar het zou eindigen."

"Ik geloof dat als het zo'n bloeiende regio is die tegenwoordig zoveel mensen aantrekt, dat om één belangrijke reden is: veiligheid voor iedereen. Het is iets dat we een beetje aan het verliezen zijn in Europa, ook thuis in Zweden. Hier is het leven rustig, veilig. Het onderwijs is van hoog niveau, de medische infrastructuur ook. Er is een goede kwaliteit van leven, ook al moet je wennen aan de hitte (lacht). En de mensen zijn zo gastvrij, de service is geweldig."

Laten we het hebben over dit Zweden-België van morgen. We lijken weinig te weten over deze Zweedse selectie...

"Zelfs ik weet niet waar elke speler vandaan komt, wat zijn achtergrond is. Dat is onvermijdelijk als er een nieuwe generatie opstaat. Dat gezegd hebbende, er zijn enkele grote talenten zoals Dejan Kulusevski (Tottenham), Emil Forsberg die een geweldige doelpuntenmaker is. En dan heb ik het natuurlijk niet over een zekere Zlatan Ibrahimovic (glimlacht)."

Laten we het er wel even over hebben! Hij is 41... Ter vergelijking, jij bent pas 43 (lacht). Het is ongelooflijk. Is het geen slecht teken dat Zweden hem nog moet oproepen?

"Er zijn verschillende criteria te overwegen. Hij blijft een geweldige speler, ondanks zijn leeftijd. Zweden is een 'klein' land. Het is vaak gezien dat legendes dan lang in het nationale team blijven, zoals Pandev bij Macedonië."

"Vervolgens zijn rol. We weten dat hij elke minuut wil spelen, maar zelfs laat in de wedstrijd kan hij het verschil maken. En Zlatan heeft zo'n uitstraling in deze kleedkamer...zijn ervaring is erg belangrijk."

Zal zijn ego hem toestaan ​​op de bank te zitten als de coach dat beslist?

"Ja en nee. Zoals ik al zei, hij wil alles spelen, maar... op de bank zitten en weten dat iedereen op je wacht... Dat iedereen weet dat je het verschil kunt maken als je weer gaat spelen... dat vleit zijn ego ook (glimlach). Nu moeten we zien of Zlatan korte- of langetermijndoelen stelt."

Zlatan is het laatste overblijfsel van een 'gouden' periode voor het Zweedse voetbal

"Om eerlijk te zijn: içk weet niet of het de meest getalenteerde generatie in onze geschiedenis is, want 1994, met Martin Dahlin of Tomas Brolin, was ook fantastisch. Ze eindigen toch als 3e op het WK. Maar ja, we hadden sterren zoals Henrik Larsson, Zlatan, Freddie Ljungberg die allemaal tegelijkertijd in grote clubs speelden. Dat gebeurt niet vaak."

Zweden en België zijn in reconstructie. Jullie misten het WK, wij gingen de boot in...

"Jullie hebben echt een geweldig team. Natuurlijk waren de resultaten er niet op het WK, dat is jammer. Sommige spelers werden ouder. En nu België te maken heeft met het einde van een gouden periode voor hun voetbal, is het misschien moeilijk te accepteren... Maar er zit nog zoveel talent in je groep."

"Aan Zweedse kant weten we niet zo goed wat we kunnen verwachten. Onze speelstijl varieert weinig: het is georganiseerd, solide en ik kan je vertellen dat het nooit leuk is om tegen Zweden te spelen."