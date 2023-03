Interlands: Engeland en Kane hebben dubbele reden om te vieren in Italië, Ronaldo bedankt Roberto Martínez met goals

Nog geen Rode Duivels in actie, maar wel al tal van boeiende interlands. Zeker Italië-Engeland was een affiche om naar uit te kijken.

Het was al een drukke avond in het kader van de EK-kwalificaties. Alle uitslagen kunt u uiteraard terugvinden op Voetbalkrant.com. We halen de meest opvallende wedstrijden er toch al eens uit. Met uiteraard in het bijzonder de heruitgave van de EK-finale van 2021.

Italië - Engeland 1-2

Die finale was door de Italianen gewonnen na strafschoppen. De Engelsen waren erop gebrand revanche te nemen. Na een afgeblokt schot van Kane was de herneming voor Rice: 0-1. Nadat de bal na handspel op de stip ging, maakte Kane van op elf meter de 0-2.

Zijn 54ste doelpunt voor Engeland. Daarmee steekt Kane Rooney voorbij en is hij nu de Engelse topschutter aller tijden. Reden nummer 1 om te vieren. Reden nummer 2 was de zege op zich. Ook al deed Italië het beter na rust, met ook de 1-2 van Retegui. De uitsluiting voor Shaw maakte het nog spannend, maar het bleef 1-2.

Portugal - Liechtenstein 4-0

Roberto Martínez bewees in zijn eerste match als bondscoach van Portugal nog steeds op Cristiano Ronaldo te rekenen. CR7 stond aan de aftrap tegen Liechtenstein. De vedette bedankte met een strafschop en een velddoelpunt in de tweede helft. Zo dikte de score aan tot 4-0, na treffers van Cancela (via rug Ronaldo) en Silva.

San Marino - Noord-Ierland 0-2

Een opvallend weetje nog over San Marino. Daar debuuteerde Roberto Di Maio ... op zijn veertigste voor de nationale ploeg. Het werd een debuut zoals dat verwacht mag worden. Door de doelpunten van Dion Charles gingen de Noord-Ieren met de zege aan de haal.

Denemarken - Finland 3-1

Nog een interessant duel was de ontmoeting tussen twee Scandinavische landen. Höjlund was met een hattrick, na twee doelpunten in de slotfase, de Deense held tegen Finland.